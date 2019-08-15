فن ومشاهير

شاهد زينة فى جلسة تصوير أنيقة على أحد شواطئ الساحل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة زينة لجلسة تصوير جديدة وأنيقة على أحد شواطئ الساحل الشمالى، حيث تتواجد هناك بصحبة عائلتها لقضاء أجازتى عيد الأضحى والصيف، وذلك بعد انتهائها مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "الفلوس" مع النجم تامر حسنى.

زينة
زينة

 

وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى أصبح مرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى، ويشارك فى بطولته الى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اللبنانى كميل سلامة اضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع ووزيزو والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

النجمة زينة
النجمة زينة

 

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زينة (2)
زينة 

 

زينة
زينة

 

النجمة زينة (2)
النجمة زينة 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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