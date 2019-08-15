شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد زينة فى جلسة تصوير أنيقة على أحد شواطئ الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة زينة لجلسة تصوير جديدة وأنيقة على أحد شواطئ الساحل الشمالى، حيث تتواجد هناك بصحبة عائلتها لقضاء أجازتى عيد الأضحى والصيف، وذلك بعد انتهائها مؤخراً من تصوير فيلمها الجديد "الفلوس" مع النجم تامر حسنى.



زينة

وتنتظر زينة طرح فيلمها الجديد "الفلوس" الذى أصبح مرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى، ويشارك فى بطولته الى جانب تامر حسنى وزينة كلاً من خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، اللبنانى كميل سلامة اضافة إلى ضيوف الشرف أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع ووزيزو والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.



النجمة زينة

Advertisements



زينة



زينة