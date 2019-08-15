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شكرا لقرائتكم خبر عن دار أزياء " Dior" جابت الكلام لـ كيلى جينر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر الكثير من الجدل بسبب إطلالاتها المتنوعة في إيطاليا حيث تتواجد هناك من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ 22 مع اصدقائها المقربين و أفراد عائلة كاردشيان .
ظهرت كيلي جينر فى بعض الصور التي التقطت لها، وهى ترتدى مايوه floral ذى تصميم مثير ، اضافة إلى ارتدائها نظارة شمس كبيرة الحجم باللون الوردى اخفت جزء كبير من وجهها وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون حول اختيارات كيلي التي تثير الجدل أكثر من حصد عبارات الاشادة و الثناء .
كانت نظارة كيلي جينر هي واحدة من أبرز تصميمات دار أزياء " Dior " ووصل سعرها الي 290 جنية استرليني.
كيلي
كيلي جينر
كيلي جينر
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