شكرا لقرائتكم خبر عن دار أزياء " Dior" جابت الكلام لـ كيلى جينر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيلي جينر الكثير من الجدل بسبب إطلالاتها المتنوعة في إيطاليا حيث تتواجد هناك من أجل الاحتفال بعيد ميلادها الـ 22 مع اصدقائها المقربين و أفراد عائلة كاردشيان .

ظهرت كيلي جينر فى بعض الصور التي التقطت لها، وهى ترتدى مايوه floral ذى تصميم مثير ، اضافة إلى ارتدائها نظارة شمس كبيرة الحجم باللون الوردى اخفت جزء كبير من وجهها وهو ما جعل الكثيرين يتساءلون حول اختيارات كيلي التي تثير الجدل أكثر من حصد عبارات الاشادة و الثناء .

كانت نظارة كيلي جينر هي واحدة من أبرز تصميمات دار أزياء " Dior " ووصل سعرها الي 290 جنية استرليني.

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كيلي



كيلي جينر