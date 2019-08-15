شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد ومكان إقامة حفل Billboard Music Awards لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القائمون على حفل Billboard Music Awards موعد ومكان إقامة الحفل الذي ينتظره الملايين من عشاق الموسيقي و المعنيين بها . فقد تم الاعلان أن إقامة حفل توزيع جوائز Billboard Music Awards لعام 2020 و يتم بثها الهواء مباشرة منMGM Grand Garden Arena في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك يوم الأربعاء 29 أبريل 2020 ، و لم يتم الاعلان حتى الآن عن النجوم الذين سيقوموا بتقديم الحفل أو المشاركين باستعراضات غنائية راقصة . Advertisements لوجو حفل بيلبورد لوجو حفل بيلبورد

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