شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى الأكثر ظهوراً فى العيد مابين بطل وضيف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك النجم خالد الصاوى فى موسم عيد الأضحى السينمائى الجارى، بـ 3 أفلام هى الفيل الأزرق 2 ، وولاد رزق 2، وخيال مآتة، ليصبح مجموع أفلامه فى الموسم 3 أفلام، وكان من المفترض أن يزيد الرقم لـ 4 لولا خروج فيلم الفلوس للنجم تامر حسنى من السباق.

ويظهر خالد الصاوى فى فيلم "الفيلم الأزرق 2" بمشهد واحد داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية، وتضمن المشهد انهيار الصاوى "شريف"، وأن الروح التى كانت بداخله لم تحترق مثلما تبين للجمهور فى الجزء الأول، وأنه مازال يطارده وطلب منه عدم النوم حتى لا تتعرض له الروح الشريرة وتقطن بداخله، واعتبر الصاوى مشاركته فى الجزء الثانى من الفيل الأزرق "كدبة بيضاء" إذ توقع الجمهور أنه أحد أبطال الفيلم، ولكن المخرج مروان حامد اتفق معه على مفاجأة الجمهور بظهوره فى مشهد واحد فقط.

كما يشارك الصاوى فى الجزء الثانى من فيلم ولادر رزق رغم عدم تواجده فى الجزء الأول، وعن السبب قال الصاوى إنه رأى الفيلم ليس مجرد تكرار للنجاح الذى حققه الجزء الأول الذي عرض عام 2015، كما أن دوره فى الجزء الثانى مختلف وفيه تفاصيل جديدة جعلته يتحمس لتجسيد دوره.

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ويجسد الصاوى خلال أحداث فيلم "خيال مآته" للنجم أحمد حلمى، شخصية صديق "يكن فؤاد سنهور" صاحب مجموعة "الكيان" وهى مؤسسة كبيرة تعمل فى التجارة، ويشارك فى بطولة الفيلم منة شلبى، حسن حسنى، بيومى فؤاد، وعدد آخر من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعى.