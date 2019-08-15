خاص| أشرف زكي: "ترشحي بانتخابات الزمالك من أجل إعادة ريادته الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تقديم أوراقه بشكل رسمي في الانتخابات التكميلية بنادي الزمالك، على منصب أمين الصندوق، صباح اليوم.

وأضاف زكي، في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه عضو بنادي الزمالك منذ أكثر من 40 عاما. وبخصوص كونه نقيب المهن التمثيلية، أوضح أنه يري أن ترشحه سيعود بالنفع على الطرفين.

ولفت إلى أن نادي الزمالك "ولاد"، وكان هناك اهتمام كبير بفرق التمثيل بداخله، مشيرا إلى أن الفكرة تراوده منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أنه والفنانين محسن محيي الدين وعبدالله ومحمد عبدالجواد وآخرين كانوا يشكلون فريق تمثيل داخل النادي، في بداياتهم، بإشراف من المستشار جلال إبراهيم، الذي أسس أسرة الشمس الاجتماعية، التي كانت تهتم بالفنون.

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وتابع: "وجودي في النادي سينعكس على الأعضاء، والاهتمام بالجانب الفني وفرق التمثيل والغناء والعزف وغيرها".

واستطرد: "لكي أكون واضحا هناك من هم أجدر مني فيما يخص الجزء الرياضي، ولكن نادي الزمالك رياضي واجتماعي، كل ما يخص الجزء الخدمي والاجتماعي سأكون مهتما به".

وقال إن الزمالك، قديما، كان يضم أقوى فريق تمثيل وأقوى كورال، ونادي سينما، مشيرا إلى أن بعض حفلات أضواء المدينة كانت بداخل النادي، وهو ما يطمح لإعادته مرة أخرى، مضيفا: "بكل تأكيد لن أكون بعيدا عن الشق الرياضي".

وبسؤاله عن التواصل مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قبل قرار الترشح، قال: "علاقتي بالجميع ممتازة، ولست في خصومة مع أحد، ويمكن ربنا يقدرني لو في خصومة أقدر ألم الشمل".

كان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد كشف أنه تقرر إقامة الانتخابات التكميلية بالنادي أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من اليوم الخميس على أن يستمر استقبال طلبات الراغبين في الترشح على مدار 3 أيام حيث سيكون اليوم الأخير للتقدم هو بعد غدٍ السبت، من أجل انتخاب 3 أعضاء وأمين صندوق.