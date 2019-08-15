محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
رغم حالة الجدل المُثارة حول "خيال مآته" للفنان أحمد حلمي منذ طرحه في دور العرض السينمائي قبل 3 أيام، إلا أن الفيلم يواصل تحقيقه لإيرادات مرتفعة محافظًا على بقائه في المركز الثاني بعد حصول الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" على المركز الأول.
وحقق "خيال مآته" في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 14 أغسطس، إيراد قُدر بـ4 ملايين و527 ألفًا و262 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 17 مليونًا و92 ألفًا و151 جنيهًا.
"خيال مآته" تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، حسن حسني، بيومي فؤاد، انتصار، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، عبدالرحمن أبو زهرة، لطفي لبيب، إخراج خالد مرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 أيام.. "خيال مآته" يتجاوز 17 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.