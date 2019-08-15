في 3 أيام.. "خيال مآته" يتجاوز 17 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم حالة الجدل المُثارة حول "خيال مآته" للفنان أحمد حلمي منذ طرحه في دور العرض السينمائي قبل 3 أيام، إلا أن الفيلم يواصل تحقيقه لإيرادات مرتفعة محافظًا على بقائه في المركز الثاني بعد حصول الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" على المركز الأول.

وحقق "خيال مآته" في رابع أيام عيد الأضحى المبارك 14 أغسطس، إيراد قُدر بـ4 ملايين و527 ألفًا و262 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 17 مليونًا و92 ألفًا و151 جنيهًا.

"خيال مآته" تأليف عبدالرحيم كمال، بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، حسن حسني، بيومي فؤاد، انتصار، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، عبدالرحمن أبو زهرة، لطفي لبيب، إخراج خالد مرعي.