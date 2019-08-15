هند صبري لـ"الخليج 365": استغلال نجاح الأفلام بتقديم أجزاء جديدة أمر طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هند صبري إن ما تشهده الفترة الأخيرة من إقبال على تقديم جزء ثان من أفلام سبق وحقق جزأها الأول نجاحًا كبيرًا، وارتبط به الجمهور، أمر مشروع وطبيعي.

وأضافت في تصرح خاص لـ"الخليج 365": "تقديم جزء ثان أراه معيار ومقياس لنجاح الجزء الأول وتعلق الجمهور به وبأبطاله، فالطبيعي أن يستغل البعض نجاح الجزء الأول، وفي حال نجاح الثاني يمكن أيضًا صناعة أجزاء أخرى وهو أمر متبع في كل دول العالم".

جدير بالذكر أن هند صبري تشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" أمام كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، وبطولة الجزء الثاني من فيلم "الكنز- الحب والمصير" مجسدة دور الملكة حتشبسوت" ويشاركها هاني عادل، عبدالعزيز مخيون، وأحمد مالك.