سميرة سعيد مع سعد لمجرد في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعها بمواطنها الفنان سعد لمجرد. وعلقت: "العشاء مع أصدقائي الغاليين في باريس، المطرب سعد لمجرد، وصديقي القديم يوسف نبيل". يذكر أن سميرة سعيد، انضمت مؤخرا للجنة تحكيم برنامج اختيار المواهب ، على شاشة (إم بي سي)، بجوار الفنانة الإماراتية أحلام، والمطرب اللبناني راغب علامة، والمطرب اللبناني عاصي الحلاني.

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