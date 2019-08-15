محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت المطربة ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، صورة عفوية لوالدها وهو يداعبها. وعلقت "ماريتا": "في المنزل"، وظهر "الحلاني" وهو يحمل ابنته الشابة على قدميه. ماريتا الحلاني شاركت مؤخرا في دبلجة الجزء الثاني من الفيلم الأمريكي angry birds، بدور "حلوة"، كما شاركها دبلجة الفيلم الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني يداعب ابنته بطريقة عفوية.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.