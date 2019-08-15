تعرف على إيراد "ولاد رزق2" في رابع أيام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

واصل الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، والذي تم طرحه قبل أسبوع في دور العرض السينمائي، تفوقه على باقي الأفلام المتنافسة بشباك تذاكر موسم عيد الأضحى.

وحقق الفيلم في رابع أيام عيد الأضحى المبارك أمس الأربعاء 14 أغسطس، إيراد قُدر بـ7 ملايين و402 ألف و492 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في أسبوع 42 مليونًا و883 ألفًا و892 جنيهًا.

"ولاد رزق 2" تأليف صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم قاسم، غادة عادل، نسرين أمين، إخراج طارق العريان.