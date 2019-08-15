إيمي سمير غانم بإطلالة عصرية في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

خضعت الفنانة إيمي سمير غانم، لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير شريف قمر، ظهرت من خلالها بإطلالة عصرية، إذ مزجت بين الكلاسيك والسواريه في آن واحد.

وحازت الصور التي نشرتها "إيمي"، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، على إعجاب العديد من متابعيها.

في سياق آخر، شاركت إيمي في دراما رمضان الماضي بمسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وشارك في بطولته حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم.