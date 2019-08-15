طارق الشناوي: تسريب فيلم "خيال مآته" كارثة.. والسارق محترف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الناقد طارق الشناوي، إن تسريب أي فيلم حتى لو كان متواضع فنيًا، أو "تجاري" بشكل مباشر ولا يوجد به ملمح فني، كارثة تواجه صناعة السينما.

وأكد "الشناوي" في تصريح خاص لمصراوي، أنه في حال كانت النسخة المسروقة جيدة الصنع، فهذا يؤكد أن السارق لم يكن هاويا.

وتابع: "ده معناه إنه مش واحد دخل الصالة فصور الفيلم، لأ ده واحد دخل من العاملين، عشان يتمكن من دقة التصوير بالجودة دي، وهنا تبقى الكارثة مزدوجة، لأن إنت بتراقب الجمهور، لكن إنك تراقب المسؤول عن صيانة الفيلم وحفظه، المفروض هو ده الأمان بتاعك، وهو اللي بيحميك، ولو الأمر وصل إن إحنا نخشى المنوط بيه حماية الفيلم تبقى الكارثة مضاعفة".

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وأوضح الناقد الكبير أن أحمد حلمي والمخرج خالد مرعي، ليسا في أفضل حالة فنية لهما، وأعمالهما السابقة مثل "عسل أسود" أفضل بكثير.

واستكمل: "الرقم الذي حققه الفيلم في يومين غريب، وقد تجاوز 12 مليون جنيه، وكلامي لا يعني أن أشكك في الرقم، وأتمنى أن يكون صحيحًا".

واختتم حديثه قائلا: "لدي ملاحظات فنية، قد يكونوا أخفقوا، والشاشة لم تكن جذابة، وكان هناك محاولة البحث عن ضحكات، وهذا كله ضد الفيلم، لكن في النهاية لا أنكر أن هناك جدية حقيقية من صناعه".