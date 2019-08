تراند اليوم : هيفاء وهبى تخرج عن صمتها بشأن اختفائها المفاجئ بعد الخلاف مع "وزيري"

خرجت الفنانة هيفاء وهبي عن صمتها لتوضح لجمهورها حقيقة اختفائها عن إنستجرام بسبب خلافها مع مدير أعمالها محمد وزيري.

وقالت هيفاء في منشور لها عبر تويتر إن عطلا تقنيا كان وراء اختفاء حسابها على موقع “إنستجرام”.

وأضافت: “بينما كنت أستمتع بردود فعلكم على حفلي الأخير بالسويد عبر منشوراتكم على إنستجرام، لاحظت أن حسابي قد تعرّض لعطل تقني”.

وأكدت هيفاء أن فريقها تواصل مع المسؤولين من أجل إصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن تغيير أي شيء من محتواه أو فقدانه.

يذكر أن أنباء ترددت في الآونة الأخيرة عن أن خلافا ما نشب بين الفنانة هيفا وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري إثر استقالته وهو ما استدعى إيقاف حسابها على انستجرام. وشغل هذا الأمر السوشيال ميديا والأوساط الإعلامية.

While I enjoy the reactions of my last concert in Sweden on my Instagram page @haifawehbe

The profile was subjected to a technical

Malfunction

Administrators were contacted to fix the situation and return the profile to its Normal state without any loss of content !