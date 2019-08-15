شاهد: كيف تغير شكل الفنان “فضل شاكر” في آخر ظهور له .. ومفاجأة حول مكان تواجده!

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان فضل شاكر برفقة عدد من أصدقائه في مهربه بإحدى مخيمات اللاجئين. وظهر شاكر بادياً عليه علامات التقدم في السن ومرتدياً نظارة للنظر، فيما طالبت جماهير السلطات اللبنانية بمسامحته معلقين أنه ” اعترف بخطئه وانجرافه وراء أفكار إرهابية خطيرة”. وكان الفنان قد صدر ضده حكماً بالإعدام بتهمة المشاركة في مقتل عدد من عناصر الجيش اللبناني ما جعله يفر إلى مخيمٍ على الحدود بين فلسطين ولبنان في منطقة لا تخضع لأي سيادة قانونية للبلدين.

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