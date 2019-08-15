دينا الوديدى تحيي حفلا غنائيا ضخما في القلعة

تحيي الفنانة دينا الوديدى، حفلا غنائيا ضخما فى قلعة صلاح الدين، وذلك في تمام الساعة العاشرةمساء يوم 21 أغسطس من الشهر الجاري.
ومن المقرر أن سعر التذكرة20 جنيه. ومن المقرر أن تقدم دينا خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل اغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
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