بالصور.. حاتم طي يتألق في أحد المطاعم بجانب معين شريف ورضا

أشعل النجم حاتم طي الأجواء بسهرة مميزة وطربية من العيار الثقيل إلى جانب النجمين معين شريف ورضا، وذلك في مطعم القصر بعروس المصايف عالية. تألق حاتم بحضور مميز وقدم باقة مميزة متنوعة من أجمل الأغاني التي تراقص على أنغامها الحضور وتفاعلوا معها حتى الساعات الأولى من الصباح. جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم شركتي أسوار برودكشن “جورج لحود” وماكسبرت “نضال شعبان”. القصر بعروس المصايف عالية. تألق حاتم بحضور مميز وقدم باقة مميزة متنوعة من أجمل الأغاني التي تراقص على أنغامها الحضور وتفاعلوا معها حتى الساعات الأولى من الصباح. جدير بالذكر أن الحفل من تنظيم شركتي أسوار برودكشن “جورج لحود” وماكسبرت “نضال شعبان”.

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