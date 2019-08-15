غداً .. ميرفت وجدى تحيى حفلًا غنائيًّا في ساقية الصاوي

تحيى الفنانة "ميرفت وجدى" لأول مرة حفلًا غنائيًّا مميزًا بساقية الصاوى على مسرح قاعة الحكمة وذلك يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم الفنانةباقة من أجمل أغانيها التى يحبها الجمهور ويتفاعل معها منها :“هى مين“ و"مستنياك "ومش هين" وصورة منك" ومفيش مشكلة "واتنازلت عنك" وخلاص متنازلة "وقلبها جامد "ومش هنكر".
يذكر أن الفنانة ميرفت وجدي طرحت سابقًا كليبًا بعنوان "وبفتكرك"، وهو من كلمات أيمن سليم، وألحان محمد الهواري، وتوزيع زووم، وإخراج نهال نبيل، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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