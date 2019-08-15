العالم السفلي أول إيفينت رعب بساقية الصاوى 21 أغسطس

يقيم فريق المخوفاتية أول إيفينت رعب بساقية الصاوى بعنوان "العالم السفلى" بقاعة النهر يوم الأربعاء 21 أغسطس الساعة السادسة والنصف مساء، والحضور سيكون مجانيًّا. ومن المقرر أن يقدم الفريق بالساقية مجموعة من قصص الرعب والمواقف المختلفة بشكل مسرحى، وتفاصيل دقيقة فى العالم السفلى موثقة ببعض الفيديوهات والصور الحقيقية، وسيتم الختام بقصة رعب لايف سيقدمها المذيع أحمد حسام. السفلى موثقة ببعض الفيديوهات والصور الحقيقية، وسيتم الختام بقصة رعب لايف سيقدمها المذيع أحمد حسام. يذكر أن فريق المخوفاتية تم تأسيسه من قبل الكاتبين سامى ميشيل وأحمد مسعد فى أكتوبر 2017، ويهدف الفريق إلى نشر محتوى ثقافى مرعب من خلال حفلات مرعبة فى جميع محافظات مصر بالإضافة إلى ورش تعليم أساسيات الكتابة وغيرها من النشاطات، كما كتبا العديد من الروايات منها: "خطايا آدم "غرفة الموتى" القدماء "الناسخ " و "المخوفاتية" الذى هدف فيه الفريق لإعطاء الفرصة لـ 20 كاتبًا ليقوموا بنشر قصصهم ورقياً داخل كتاب مجمع.

إلى نشر محتوى ثقافى مرعب من خلال حفلات مرعبة فى جميع محافظات مصر بالإضافة إلى ورش تعليم أساسيات الكتابة وغيرها من النشاطات، كما كتبا العديد من الروايات منها: "خطايا آدم "غرفة الموتى" القدماء "الناسخ " و "المخوفاتية" الذى هدف فيه الفريق لإعطاء الفرصة لـ 20 كاتبًا ليقوموا بنشر قصصهم ورقياً داخل كتاب مجمع.

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