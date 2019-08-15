ميرنا وليد - بيروت - رأت الممثلة السورية ​عهد ديب​ أن الجمال الاصطناعي كثر على الشاشات، وخاصة في المسلسلات العربية المشتركة، متمنية ألا يتم تكريس مبدأ الممثلة الجميلة.

وقالت لموقعنا:"الجمال الاصطناعي يستفزني وهو أحد أهم مشاكل الدراما بحيث أصبح الجمال من متطلبات الظهور."

وتساءلت:"من قال إن الممثلة يجب أن تكون جميلة؟"

وأضافت:"أنا لا أريد أن أكون الممثلة الجميلة، بل الممثلة المحترفة والمهنية والتي تؤدي كافة الأدوار، بما فيها دور الفتاة البشعة."

درامياً، كشفت ديب أنها انضمت إلى بطلات مسلسل "​حارس القدس​" من تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب والمقرر البدء بتصويره بعد عطلة عيد الأضحى بأيام قليلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – عهد ديب: الجمال الاصطناعي يستفزني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.