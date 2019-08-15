خاص الفن-هذا سر غياب ريهام عبد الغفور عن عروض "الملك لير" في العيدخاص الفن – عهد ديب: الجمال...

ميرنا وليد - بيروت - غابت الممثلة ​ريهام عبد الغفور​ عن عروض مسرحية "​الملك لير​" في عيد الأضحى، والتي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتستمر اليوم وغداً الجمعة، حيث تم الاستعانة بالممثلة ثراء جبيل بدلاً منها لتجسيد دور الابنة الوسطى للممثل يحيى الفخراني.

ويأتي غياب ريهام عبد الغفور بسبب سفرها خارج مصر لقضاء الاجازة الصيفية واجازة العيد وذلك بالاتفاق مع صناع المسرحية، كما أن ثراء جبيل تم اختيارها منذ انطلاق عرض المسرحية في شباط/فبراير الماضي لتكون الممثلة الثانية في نفس الدور في الأيام التي لا تستطيع ريهام التواجد فيها للعرض سواء للتصوير أو للسفر خارج مصر.

مسرحية "الملك لير" مع الممثل يحيى الفخراني انطلق عرضها في شهر شباط/فبراير الماضي وهي بطولة يحيى الفخراني وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ورانيا فريد شوقي وأحمد عزمي ونضال الشافعي ومحمد فهيم وأحمد فؤاد سليم وناصر سيف وأيمن الشيوي وإخراج تامر كرم.