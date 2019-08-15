خاص الفن-حمادة هلال يعتمد هذه السياسة..وهل تتشابه "صباح الفل" و"اشرب شاي"؟

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح خاص لموقع "الفن" كشف الفنان ​حمادة هلال​ بأنه حاليا مشغول بأحدث أغنياته "صباح الفل" والتي سيقوم بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وهي من كلمات هاني فؤاد ولحن أحمد زعيم وتوزيع طارق عبد الجابر وأوضح هلال بأنه لن يطرح ألبوم غنائي كامل خلال هذه الفترة لأنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز مجموعة من الأغنيات السينغل والتي تترك بصمة أكبر وتأخذ قدرا من الاهتمام، وحول ان كانت اغنية "صباح الفل" تتشابه مع "اشرب شاي" قال بأن الأغنية فكرتها مختلفة لكن قد تتفق معها في الستايل الجديد والمختلف الذي بدأ يتبعه.

وعن جديده قال حماده بأنه بعد انتهاءه من "ابن اصول" قرر التركيز على اغنياته المقبلة قبل ان يتعاقد على اي عمل جديد سواء في السينما او الدراما.

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