خاص الفن-هذه نشاطات ملحم زين العديدة.. وماذا تمنى؟

ميرنا وليد - بيروت - اشار الفنان ​ملحم زين​ ان الأغنيات الناجحة التي اصدرها ضمن "ميني ألبوم" جاءت مكملة لبعضها البعض فالروح الموجودة بهذه الاغنيات هي واحدة رغم اختلاف المواضيع بين كل منها.

واشار ملحم انه لديه الكثير بالفترة المقبلة لتقديمه فسيتم تصوير كليب وايضا يتابع جولته بالمهرجانات بين منطقة واخرى، متمنيا ان يأتي يوم مناسب ويقدم فيه فنه واغنياته بعيدا عن حفلات "الاكل والشرب" .

يذكر أن ملحم زين كان قد طرح مؤخراً "ميني ألبوم" تضمّن 5 أغنيات، هي "لهون وبس"، "مدري شو بني"، "من مدة"، "قولوا" و"صفا قلبي" .

وتعاون ملحم زين مع الملحن سليم سلامة في تلحين الأغنيات، ومع الموزّع عمر صباغ في توزيعها، والشاعر فادي خليل في كتابة كلماتها، ما عدا أغنية "لهون وبس" فهي من كلمات إيفان نصوح.