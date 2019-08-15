خاص الفن-عادل كرم يكشف تفاصيل الهيبة.. وماذا عن دولار؟

ميرنا وليد - بيروت - اشار الممثل ​عادل كرم​ بحديث خاص مع الفن انه سيبدأ تصوير مسلسل "الهيبة" في شهر كانون الثاني من العام المقبل ودوره في العمل دور بطولة وجديد في المسلسل ولا علاقة بالأحداث التي حصلت من قبل في الاجزاء السابقة.

وأضاف: "هذا التعاون الثاني مع الصباح بعد دولار.. ونراهن جدا على الكتابة في هذا الجزء".

اما عن مسلسل "دولار" فقال: "لم يكن احد يتوقع كل هذا النجاح والتفوق، هو تراند بالعالم كله، الاصداء رائعة جدا بالخليج ومصر وأفريقيا وبلبنان ايضا رغم انه صدر بأجواء العيد، واكيد هنالك جزء ثانٍ من المسلسل".