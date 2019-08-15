بالفيديو- قانا الجليل حيث تمت أول اعجوبة للمسيح في جنوب لبنان

ميرنا وليد - بيروت - نظرا لاهميتها السياحية والدينية والتاريخية، قدمت الاعلامية ​​هلا المر​​ 4 حلقات عن "​قانا الجليل​ " .

في الحلقة الاولى فسّر الباحث علي ماضي والدكتور ​عماد شمعون​ معنى اسم قانا. وتكلمت الدكتورة ​ندى نيكول​ ابنة المؤرخة ​​مي مر​ّ​ عن اثبات بالانجيل​ عن مسافة البعد بين منطقة ​كفرناحوم​ ومنطقة قانا الجليل ما يؤكد انها تقع في لبنان.

تابعوا الحلقة كاملة لمعرفة كل ما تم كشفه عن هذه المنطقة المهمة (اضغط هنا)

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