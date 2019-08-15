خاص بالفيديو- كارمن لبس ترد على طارق سويد "لم أغب عن الساحة يوماً"

ميرنا وليد - بيروت - تحدّثت الممثلة ​كارمن لبس​ عن تجربتها في مسلسل "بالقلب" من كتابة الممثل ​طارق سويد​ وردّت على سويد بعدما صرّح لموقع "الفن" أن الدور الذي كتبه لها في المسلسل سيرد اعتبارها على الساحة الفنية. وأكدت أن الدور في "بالقلب" أرهقها وآلمها.

وأشارت كارمن لبس في حديث خاص لموقع "الفن" الى الاستراتيجية التي تتبعها من أجل اختيار الأدوار المناسبة لها.

ولفتت لبس الإنتباه الى أن دورها "ميّ سلامة" في مسلسل "إبنة المعلّم"، يشبه شخصيتها الحقيقية من ناحية الطيبة واهتمامها في تأمين الراحة للأشخاص المقربين منها.

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