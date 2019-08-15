"الإفطار الأخير" قريبا على مائدة السينما السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهى المخرج السوري، عبداللطيف عبدالحميد، الأربعاء، من تصوير فيلمه الجديد "الإفطار الأخير"، وهو من بطولة عبدالمنعم عمايري وكندا حنا، ومن إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا.

واستغرق تصوير "الإفطار الأخير" 50 يوما، وهو ثالث تعاون بين عبداللطيف عبدالحميد والنجم السوري عبدالمنعم عمايري بعد "نسيم الروح" و"العاشق"، فيما يعد التعاون الأول مع النجمة كندة حنا.





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ويتناول الفيلم تأثير الحرب على المجتمع السوري وكيف تدخل في تفاصيل حياة المواطنين، ويبدأ المخرج عبدالحميد وهو أيضا مؤلف العمل السينمائي خلال الأيام المقبلة في مونتاج الفيلم ليصبح العمل جاهزا للعرض التجاري، ومن المنتظر أن يشارك في عدد من المهرجانات الدولية والعربية.

يذكر أن عبداللطيف عبدالحميد من أهم مخرجي السينما السورية، وسبق أن قدم للشاشة الفضية العديد من الأفلام الناجحة والتي شاركت في العديد من المهرجانات وحصدت الجوائز، مثل "ليالي ابن آوى" و"رسائل شفهية" و"صعود المطر" و"نسيم الروح" و"ما يطلبه المستمعون" و"العاشق" و"خارج التغطية".



