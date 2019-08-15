شكرا لقرائتكم خبر عن صور وفيديو.. هند صبرى تكشف عن كواليس تصوير "الفيل الأزرق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هند صبرى، عن صور لأول مرة من كواليس تصوير فيلم الفيل "الأزرق 2"، موجها رسالة شكر لكل صناع العمل.

وكتبت هند صبرى، عبر حسابها على "انستجرام"، قائلة:"لم يكن من السهل تجسيد شخصية فريدة ولوليا، بذلت جهد كبير من البحث والخيال والعمل البدني المرهق، أود أن أشكر أحمد مراد ومروان حامد وشركة سينرجي، لإيمانهم بي في تجسيد شخصية مركبة وأعطوني القدرة للانطلاق".

وتابعت فى حديثها: " وأود أن أشكر زملائى الفنانين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وإياد نصار وشيرين رضا وأحمد خالد صالح، وكل الآخرين لدعمهم والاحترام المتبادل، والذين يقفون وراء الكاميرا".

وأضافت: "وأشكر مدربتى التي ساعدتنى على اكتشاف جوانب مختلفة بداخلي حتى أجسد شخصية فريدة ولوليا، واندروا مصمم المعارك الذى جعلنى أواجه أكبر مخاوفى والسير على الجدران رأسا على عقب، و أشكر مصمم الرقصات الذى جعل لوليا ترقص كالنمر الغجرى".

واختتمت هند، رسالة الشكر، قائلة:" الفيلم خد مننا وقت ومجهود كبير من أجل الظهور للجمهور بهذا الشكل الرائع ولما الجمهور حب الفيلم ده أكبر مكافأة لينا جميعا ".

"الفيل الأزرق 2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

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