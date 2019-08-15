شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد هدى سلطان.. كيف أصبحت أحد أبرز وأهم نجمات جيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الجمال والرقة والدلال والدلع والشقاوة والطرب" مواصفات اجتمعت فى النجمة الكبيرة الراحلة هدى سلطان، التى تحل اليوم الخميس ذكرى ميلادها، فهي لم تكن مجرد مطربة ولكنها حالة فنية متكاملة قليلا ما يتواجد مثلها فى الوسط الفنى.

لم تكن هدي سلطان بارعة فقط فى الغناء ولكنها كانت متميزة فى التمثيل، تصف نفسها بأنها متفائلة بطبيعتها، ومحبة للحياة، وشخصية قوية ومنظمة.

ولدت هدى سلطان فى 15 أغسطس عام 1925 فى قرية كفر أبو جندى بمحافظة الغربية وبدت على هدى سلطان موهبة الغناء منذ الطفولة، وتزوجت وهى فى سن صغيرة، ورحلت مع زوجها إلى القاهرة، وواجهت بعض المتاعب بسبب رفض شقيقها الفنان محمد فوزى احترافها الفن، خاصة بعد أن طُلقت من زوجها، إلا أنها تمسكت بحلمها فى أن تصبح مطربة وممثلة وهو ما نجحت في تحقيقه بعد فترة قصيرة من دخولها عالم الفن .

نجحت سلطان فى أن تصبح واحدة من أهم ممثلات السينما المصرية، وتميزت بخفة ظلها وشقاوة ضحكتها كما تنوعت أدوارها بين الفتاة الهادئة الرومانسية وزوجة الأب التى تفرض سيطرتها والمرأة اللعوب التى توقع الرجال فى حبها وكان من أشهر أدوارها التى قدمت فيها هذه الشخصية فيلم "امرأة على الطريق"، الذى أحدث ضجة كبيرة فى وقت عرضه، وكاد أن يتسبب فى طلاق فريد شوقى من هدى سلطان حيث جسدت دور "لواحظ".

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نجحت أيضا هدى سلطان فى تقديم الأدوار الوطنية من خلال "وفية" فى فيلم "بورسعيد" الذى جسد بسالة شعب بورسعيد أثناء الاحتلال.

تزوجت هدى سلطان من فؤاد الأطرش شقيق الفنان فريد الأطرش والمنتج والموزع السينمائى فؤاد الجزايرلى، والمخرج حسن عبد السلام والفنان فريد شوقى الذى أنجبت منه ابنتيهما "ناهد" و"مها" ودعمها فى مشوارها الفنى، حيث قدما معاً العديد من الأعمال السينمائية التى يتخطى عددها الـ 20 عملا .

كما قدمت هدى سلطان الكثير من الأعمال التليفزيونية الناجحة من أبرزها: "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"ثلاثية نجيب محفوظ" و"زيزينيا" و"الليل وأخره" و"الوتد" و"ليالى الحلمية" و"رد قلبى" و"زى القمر" و"للثروة حسابات أخرى"، ومن أفلامها "الأسطى حسن" و"جعلونى مجرماً" و"رصيف نمرة خمسة" و"المحتال" و"لمين هواك" و"امرأة فى الطريق"، وكان آخر فيلم قدمته بعد انقطاعها عن التمثيل فترة طويلة هو فيلم "نظرة عين" مع منى زكى، وقدمت هدى سلطان العديد من المسرحيات منهم "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبه كشر" و"سيد درويش".

ومن أشهر أدوارها كان دور "فاطمة تعلبة" الذى جسدته فى مسلسل "الوتد" حيث قدمت شخصية الأم الحديدية قوية الشخصية التى يخشى منها أبناءها الرجال قبل البنات ، وبعد مشوار طويل ملىء بالأعمال الفنية المتنوعة.

توفيت الفنانة هدى سلطان فى 5 يونيو من عام 2006 عن عمر يناهز 81 عاماً.