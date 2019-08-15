شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطير إلى دبى لإحياء حفل غنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة نانسى عجرم، إلى دبى لإحياء حفل غنائى اليوم الخميس، بمركز دبى التجارى العالمى ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك فى دبى، ومن المقرر أن تغنى نانسى أغانيها الشهيرة التى يتفاعل معها الجمهور.

وشاركت نانسى جمهورها، بصورة لها من المطار عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة:" فى طريقى إلى دبى أشوفكم كلكم اليوم فى مركز دبى التجارى العالمى".

وأحيت نانسى عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبى بالمدينة الأثرية التى يحمل المهرجان اسمها، يوم السبت الماضى بحضور جماهيرى كبير وقدمت عددا كبيرا من أغانيها القديمة والجديدة، والتى تراقص الجمهور الأردنى عليها.

كما أحيت نانسى حفلاً غنائياً ساهراً فى قبرص أشعلت فيه الأجواء بأغانيها الشهيرة التى يتفاعل معها الجمهور حيث غنت "معقول الغرام" و"بدنا نولّع الجو"، إضافة إلى أغنية "يا بنات" التي دفعت بنانسي بمناداة كل البنات الحاضرات من أصغرهن حتى عمر الـ١٥ تقريبا للصعود على المسرح.

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