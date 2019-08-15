شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بريتنى سبيرز تعبر عن إعجابها بكاميلا كابيلو وشون مندس على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بريتني سبيرز هي واحدة من معجبات كاميلا كابيلو وشون مندس ، حيث عبرت بيرز البالغة من العمر 37 عام عن حبها لهما على طريقتها الخاصة .
نشرت بريتني سبيرز علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " مقطع فيديو قصير ظهرت به و هي ترتدي عدد من الملابس ذات التصميم الانيق و التي كانت تنساها في خزانة ملابسها ، و جاء في الخلفية اغنية " senorita " التي قدمها شون مندس و كاميلا كابيلو وحققت نجاح مذهل .
وقد حصد الفيديو الذي نشرته بريتني سبيرز علي " إنستجرام " أكثر من 2.2 مليون مشاهدة خلال 10 ساعات فقط.
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