كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 02:51 مساءً - في أجرأ خطوة تقوم بها فنانة عربية، قررت النجمة اللبنانية، رولا يموت أن تسبق أختها هيفاء وهبي، والطريقة وحيدة ومضمونة، التعري والإستغناء عن أي ملابس تغطي جسدها.
يموت، نشرت فيديو صدمنا جميعنا، لما يتضمنه من جرأة لم نعرفها ولم نرها الا في أفلام البورنوغرافي، على مايبدو ترويج لأحدث عمل غنائي لها.
وظهرت أخت هيفاء وهبي غير الشقيقة، عارية تماما من الخلف، تحرك مؤخرتها على أنغام (big booty) أغنية للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وعلقت: (Big soon ماشالله من أجواء التصوير ليس لأصحاب القلوب الضعيفة! #رولايموت).
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. رولا يموت عارية تمامًا: مؤخرتي ليست للقلوب الضعيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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