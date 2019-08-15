بكلمات مؤثرة .. شريف مدكور ينعي وفاة طبيبته

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 02:51 مساءً - نعى الإعلامي المصري ” شريف مدكور ” وفاة الدكتورة هالة جبر أخصائي الجراحة العامة وعضو كلية الجراحين الملكية إثر حادث سير أليم خلال ذهابها لأداء عملها في مستشفى دار الشفاء . والتي كانت أحد الأطباء المشرفين علي علاج شريف مدكور خلال فترة مرضه الأخيرة بعد دخوله إلى المستشفى لإجراء عملية استئصال ورم بالقولون ويخضع حاليا لجلسات العلاج الكيماوي . و نشر شريف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مقطع فيديو ينعي فيه وفاة هالة جبر وبدا عليه مظاهر الحزن الشديد والتأثر . وعلق على الفيديو قائلا : ” يا الله ربنا يرحمك يا هاله عمري ما حنسى دخلتك عليا وانا تعبان في السرير .. وكنتي تبتسمي في وشي وتقولي انت زي الفل ودايما كنتي تطمنيني وتقولي حتخف وتبقي زي الحصان قلبي وجعني عليكي قوي ربنا يصبر اهلك وان شاء الله تكوني في الجنة .. البقاء لله ” . facebook

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