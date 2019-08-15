جليلة المغربية توجه رسائل مبطنة لتامر حسني: لن أغفر لك

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كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 02:51 مساءً - لم تنسَ الفاشينيستا المغربية جليلة، حبيبها القديم وزوج مواطنتها بسمة بوسيل، تامر حسني، وتحرص يوميًا على توجيه رسائل مبطنة له.
منذ أيام فقط، وجهت جليلة رسالة لعشيقها السابق، الذي وحسب ادعاءاتها ظلمها واختار مواطنتها بسمة زوجة له، فنشرت صورة للشيخ الشعراوي مع تعليق: (لا يموت ظالم في الدنيا حتى ينتقم الله منه).
ونشرت صورة أخرى جاء فيها: (محتاجتكم أول مرة أحس اني خايفة من كل شيء ادعولي ارتاح).
ما أثار قلق عدد كبير من متابعيها الذين حرصوا على سؤالها عبر صفحتها عما تعانيه، وأسباب حالتها النفسية السيئة، لكنها لم ترد.
الفاشينيستا الجميلة، نشرت منذ قليل صورة لها، ظهرت فيها بصدر بارز وغطت وجهها بقبعة رياضة، وكتبت تعليقًا جاء فيه: (فلنتفق على ان لا نغفر لأحد).
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