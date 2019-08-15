مصر ترفع أسعار السجائر المحلية.. قائمة بنسب الزيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني "الشرقية للدخان" المصرية، الخميس، عن رفع أسعار بعض أصناف السجائر بما يتراوح بين 4.5 و6%.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية صباح اليوم الخميس، أنها رفعت أسعار سجائر مونديال بأنواعها من 16.50 جنيه إلى 17.50 جنيه وسجائر بلاك ليبول من 22 جنيها إلى 23 جنيها، وذلك اعتبارا من أمس الأربعاء الموافق 14 أغسطس/ آب 2019.

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة نحو 70% مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 3.768 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى يونيو/ حزيران الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.240 مليار جنيه قبل عام.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي 2018-2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه في العام المقارن.