"ميتاليكا" تتبرع لبناء أول مستشفى لسرطان الأطفال في رومانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبرعت فرقة "ميتاليكا" الأمريكية الشهيرة لموسيقى "هيفي ميتال" بـ250 ألف يورو إلى جمعية "دارويستي فياتي" (امنح الحياة) التي تبني أول مستشفى لعلاج مرض سرطان الأطفال في رومانيا.

وقالت كارمن أوسكاتو إحدى مؤسسات الجمعية: "هذه بادرة ما كنا نجرؤ على الحلم بها"، وأضافت غداة حفلة للفرقة في بوخارست: "هدفنا هو توفير بعض الفرح للأطفال المرضى كما تسهم ميتاليكا في إسعاد محبيها عبر العالم".

ووجهت كارمن أوسكاتو واوانا جروجيو شريكتها في الجمعية نداء في 2017 لجمع تبرعات لبناء مستشفى لعلاج السرطان بعدما تأثرتا بمصير الأطفال المرضى في بلد تُسجل فيه بعض من أدنى مستويات التعافي من السرطان في أوروبا، وتزيد وفيات الأطفال فيه مرتين على المتوسط الأوروبي، وبعد أقل من سنتين بات هيكل المستشفى المكون من 6 طوابق جاهزا في حين جمعت تبرعات تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو.

وتواجه رومانيا صعوبة في تحديث بناها التحتية المتهالكة في حين تصنفها منظمة "ترانسبارنسي إنترناشونال" من بين أفقر دول أوروبا وأكثرها فسادا، وتعهدت الحكومة في 2014 ببناء 4 مستشفيات في المناطق بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي إلا أن أعمال البناء لم تبدأ بعد.