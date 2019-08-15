شيما هلالي للمرة الأولى مع علي المولى

تعمل الفنانة التونسية شيما هلالي على تنفيذ عدة أغنيات جديدة، سوف تُبصر النور في المرحلة القادمة عبر مختلف المتاجر الرقمية من إنتاج شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

في التفاصيل، تتعاون شيما هلالي مع الملحن علي صابر والشاعر قصي عيسى والموزعين هشام السكران وعثمان عبود، وتواجدت قبل أيام في الإستديو حيث تابعت آخر التحضيرات مع الملحن علي صابر.

هذا وتتعاون شيما هلالي للمرة الأولى مع الشاعر اللبناني علي المولى في عمل غنائي باللهجة اللبنانية من ألحان الفنان اللبناني صلاح الكردي، وتعود للأغنية اللبنانية بعد غياب أكثر من عامين حيث كانت آخر أغنياتها اللبنانية، أغنية “انت ما بتتغير”.