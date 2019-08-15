شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. سوسن بدر لأول مرة بضيافة إسعاد يونس فى"صاحبة السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل النجمة سوسن بدر ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمة الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، ويذاع على قناة dmc، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس الجارى، وتظهر سوسن بدر لأول مرة خلال برنامج صاحبة السعادة.

وتكشف سوسن بدر عن كواليس أعمالها الفنية، والأدوار التى قدمتها منذ ظهورها على الساحة الفنية، فضلا عن كواليس حياتها الشخصية ، وغيرها من التصريحات الجريئة لأول مرة .

يشار إلى أن سوسن بدر تشارك فى بطولة فيلم "ولاد رزق 2"، الذى يعرض حاليا بجميع دور العرض، ويشارك فى بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، ريم مصطفى، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، محمد ممدوح، خالج الصاوى، وأخرون، تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان، وإنتاج سينرجى فيلمز ورو والطاهر برودكشن .