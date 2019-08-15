شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة وفاة فؤاد أحمد.. واحد من مظاليم الفن فقد بصره بسبب موهبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "باسم آمون ينطق هامان"..لا يمكن لأحد شاهد هذا الفنان وهو يجسد دور هامان فى مسلسل محمد رسول الله أن ينسى هذا الوجه والصوت والملامح، وتلك الرعشة التى تصيبه عندما يتقمص الشخصية فتشعر أنك ترى الشر الذى انطلق من عينى هامان وزير فرعون الحقيقى، وبالطبع فإنك لن تنسى تلك النظرة التى انطلقت أيضا من عينى حمودة الأقرع فى فيلم "المشبوه" وهو يمسك بخشبة مدببة أعدها خصيصا ليفقأ بها عين "ماهر" بطل الفيلم وهو يساومه ويخيره بين عينه وابنه الذى خطفه قائلا:"عينك هى باقى حقى وإلا أفيونة هيخلص على الولا".



فؤاد احمد

فؤاد أحمد ..ربما لا يعرف الكثيرون اسم هذا الفنان العبقرى الذى قام بهذه الأدوار وغيرها ورغم ذلك لا ينسون الشخصيات التى قدمها ، ودفع عمره ونور عينيه ثمنا لحبه للفن وسعيه الدائم لإتقان أدواره مهما كلفه هذا من جهد وصحة وتضحيات حتى أنه فقد بصره بسبب ماكياج شخصية هامان، حيث دهن جسده ورأسه بألوان الزيت والقطران ولإزالتها كان يضطر للاستحمام بالبنزين والجاز، مما أثر على حالته الصحية وأصابه بالعمى حتى توفي في مثل هذا اليوم الموافق 15 أغسطس عام 2010 فى شهر رمضان عن عمر يناهز الرابعة والسبعين.



فؤاد احمد

امتلك هذا الفنان العبقرى قدرات فنية هائلة جعلته يؤدى أدواره وكأنه ابتلع الشر وهضمه لتظهر آثاره على صوته وجسده وعينيه وكل حواسه وهو يجسد أدوار الشرير، فهو البلطجى فى فيلم "خمسة باب"، وزوج الأم الذى تسبب فى أزمة نفسية لابنة زوجته التى اعتقدت أنه والدها فإذا به يتحرش بها مما أصابها بالجنون فى فيلم "خلى بالك من عقلك"، كما أبدع فى أداء شخصيات أخرى فى أفلام "رجل لهذا الزمان، القطار، البؤساء"، وغيرها، ورغم عبقريته الفنية لم يحصل فؤاد أحمد المولود عام 1936 على ما يوازى موهبته الفنية، ليظل فى خانة مظاليم الفن المبدعين ، الذين لم ينالوا من الفن ما يوازى موهبتهم وعطائهم وظلوا طوال حياتهم وحتى بعد وفاتهم فى خانة المظاليم.

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الفنان فؤاد احمد

كان الفنان فؤاد أحمد الذى حصل على درجة الليسانس في اﻵداب والبكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية معروفا فى الوسط الفنى بثقافته الواسعة، فكان الكثير من زملائه يلجأون إليه حين تقف أمامهم أى معلومة ، كما اشتهر بحرصه واهتمامه بالشخصيات التى يقدمها وتحضيراته لها ، حيث كان يهتم بكل تفاصيل الشخصية من ملابس واكسسوارات، حتى انه أصر على أن يحلق شعره بالكامل لتقديم شخصية هامان فى مسلسل محمد رسول الله ورفض ارتداء باروكة كباقى زملائه.

عمل فؤاد أحمد في مسرح (الحكيم) منذ عام‏ 1963‏ واشترك في عروض المدبوليزم التى أسسها الفنان عبدالمنعم مدبولى ، كما شارك فى عدد من المسرحيات ومنها مسرحية "علشان خاطر عيونك" أمام الفنان فؤاد المهندس، ومسرحيات "بجماليون، اللص والكلاب، الجياع ،جان دارك، مع خالص تحياتي"، كما شارك فى عدد كبير من المسلسلات الدينية والتاريخية والاجتماعية ومنها :"الجزأين الأول والرابع من المسلسل الدينى لا اله إلا الله، ومسلسل:البؤساء والدوامة وعلى باب زويلة والكعبة المشرفة، كما شارك فى مسلسل جمهورية زفتى وهو فاقد البصر كليًا ، وكان أخر أعماله مشاركته فى مسلسل "جحا المصري"عام 2002.



فؤاد احمد مع نادية الجندى فى فيلم 5 باب

توفى الفنان فؤاد أحمد بعد أن أعطى للفن أغلى ما يملك من صحته وبصره وموهبته تاركا أعمالا تؤكد عبقريته الفنية وتثبت أنه "ياما فى الفن مظاليم".