شكرا لقرائتكم خبر عن "ولاد رزق 2" يحقق 42.8 مليون جنيه إيرادات فى الأسبوع الأول بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الأسبوع الأول على طرح فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز فى دور العرض، محققاً ايرادات ضخمة منذ اليوم الأول لعرضه، حيث حصد أمس الأربعاء - رابع أيام عيد الأضحى - 7 ملايين و402 ألف و492 جنيهاً ليصل إجمالى ما حققه حتى الآن 42 مليوناً و883 ألفا و892 جنيهاً ليقترب من 43 مليون فى 7 أيام عرض.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.