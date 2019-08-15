شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نادية الجندى بفستان قصير فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة نادية الجندى إجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى، وتستمع بوقتها برفقه صديقاتها المقربين، فضلا عن صديقتها الإعلامية بوسى شلبى، وأطلت نادية الجندى بإطلالة شبابية حيث ارتدت فستانا قصيرا مكشوف الكتفين به ورود، أما بوسى شلبى ارتدت فستان جينز قصير، وحازت الصور التى نشرتها بوسى عبر حسابها على "إنستجرام"، إعجاب متابعيها متغزلين فى إطلالتهن الصيفية التى تميزت بالرقة والجمال.

وكان أحدث ظهور لنجمة الجماهير نادية الجندى، فى العرض الخاص لفيلم ولاد رزق 2 الأربعاء الماضى، و يشارك فى بطوله الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.







