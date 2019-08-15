شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. براد بيت يعود إلى لوس إنجلوس على متن طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم براد بيت إلى لوس أنجلوس وذلك على متن طائرة خاصة بعدما حضر العرض الخاص الترويجى لفيلمه الجديد Once Upon a Time in Hollywood فى مكسيكو عاصمة المكسيك.

فيلم Once Upon a Time in Hollywood، بطولة عمالقة هوليود "آل باتشينو، وبراد بيت، وليوناردو دى كابريو، وهو للمخرج العالمى كوينتين ترانتينو.

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تدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.