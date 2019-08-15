شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نانسى عجرم تحيى حفلا غنائيا فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية نانسى عجرم مساء اليوم الخميس، حفلا غنائيا ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك داخل مركز دبى التجارى العالمى.

ومن المقرر أن تقدم نانسى عجرم عددا من أشهر أغنياتها المحبوبة لدى جمهورها منها، "ما تيجى هنا"، "يا بنات "، "أخاصمك آه" ،"قول تانى كده"، "يا سلام"، "إحساس جديد"، "معقولة الغرام" و"انت مصري"، بالإضافة إلى " بدنا نولع الجو".

وطرحت نانسى عجرم مؤخرًا، كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.