نوال الزغبي تخطف الأنظار في مهرجان "القاع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في حفل افتتاح "مهرجان القاع الفني لصيف 2019" المقام في لبنان، والذي انطلق، أمس الـ14 أغسطس، للمرة الأولى، وتستمر فعالياته حتى 18 من الشهر الجاري.

وظهرت "نوال"، في الصور التي نالت إعجاب متابعيها، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانًا مطرزًا طويلًا، واعتمدت على تسريحة بسيطة ومكياج هادئ.

يذكر أن اللبنانية نوال الزغبي، طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الذي يضم ٣ أغنيات معًا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، وهما "كده باي، جوه قلبه، صبح صبح".