أحمد حلمي يتصدر "تويتر" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

تصدر اسم الفنان أحمد حلمي قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات القصيرة "توتير"، تزامنًا مع عرض فيلمه الجديد "خيال مآتة"، والذي ينافس به ضمن ماراثون عيد الأضحى المبارك.

وتنوعت تغريدات الرواد في الهاشتاج بين النقد والإشادة، البعض أثنى على نجاح الفيلم، والبعض الآخر أكد أنه دون المستوى، وحرص "حلمي"، على امتصاص غضب البعض مؤكدًا: أنه كان يتمنى أن ينال إعجابهم".

فيلم خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسنى، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبوزهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي