في أحدث ظهور لهما.. العسيلي مع خطيبته في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان محمود العسيلي، متابعيه عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة له برفقة خطيبته أثناء قضاء عطلتهما في باريس.

وظهر "العسيلي" في الصورة التي تفاعل معها جمهوره، وهو يحتضن خطيبته خبيرة التجميل أمينة عبدالمنعم، في إطلالة طغت عليها الرومانسية.

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يذكر أن "العسيلي"، احتفل بخطبته بالساحل الشمالي، في نهاية يوليو الماضي، وسط حضور عدد من أصدقائه من خارج الوسط الفني.

في سياق آخر، طرح محمود العسيلي مؤخرًا أغنية "أنتي وأنا" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.