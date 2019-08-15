عمرو وتامر ورمضان يتنافسون في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشهد مدينة العلمين الجديدة، عدة حفلات غنائية كبيرة هذا الموسم، فبعد نجاح حفل المطربة العالمية جنيفر لوبيز، والموسيقار العالمي ياني، يتنافس عدد من النجوم على حفلات العلمين.

الحفلات التي تقام في مدينة العلمين الجديدة، تمتاز بتكلفة عالية، كما تمتاز بحضور حشد كبير من الجمهور.

ومن أبرز النجوم الذين يستعدون لإحياء حفلات غنائية في العلمين الجديدة:

عمرو دياب

Advertisements

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي مساء أمس الجمعة 16 أغسطس، بفندق الماسة، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، إذ نفذت التذاكر بعد أيام قليلة من طرحها، وهي أول مرة يحيي فيها المطرب الكبير حفلا في مدينة العلمين الجديدة.

محمد رمضان

على الرغم من الخلافات بين المنتج محمد محسن جابر، والفنان محمد رمضان، ووصل الأمر لتقديم شكوى لنقابة المهن الموسيقية من قبل المنتج، لإيقاف الحفل، إلا أن حفل رمضان سيقام يوم 23 أغسطس.

تامر حسني

يحيي المطرب تامر حسني، حفلا غنائيا يوم 30 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.