نسرين طافش بفستان قصير في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورتين من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "نسرين" في الصور بفستان أحمر قصير، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها. يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم "نادي الرجال السري"، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني.

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