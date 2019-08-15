تراند اليوم : مفاجأة بشان الحالة الصحية لـ "فجر السعيد".. هذا ما كشفته "أحلام" عنها...

كشفت المطربة الإماراتية أحلام عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد، التي تخضع للعلاج في الخارج منذ أسبوعين، قائلة إن حالتها تتحسن ببطء.

ونشرت "أحلام" صورة للسعيد عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "استودعتك الرحمن الذي لا تضيع ودائعه. ماراح اتأخر عليك يا بعد عمري.إلى أبها البهية".

وأضافت: "فجر دائماً أجدك جنبي تحتضنيني وهالصورة من وجودك جنبي بحفلي في الرياض ومفتقدة وجودك اليوم معاي في أبها".



وتابعت متحدثة عن الوضع الصحية للإعلامية الكويتية، قائلة: "أهم شي إنك تتعافين ولو ببطء. وكلنا ننتظر ترجعين لنا أقوى من أول. وعدتيني. بهديك "أبي أمي"، الأغنيه اللي تحبينها وجمهوري كله راح يدعي لك".

كانت أحلام كشفت في وقت سابق كواليس ما يحصل خلال علاج السعيد في الخارج، وكتبت: "هذه المرأة القوية الجبارة المحنكة اعلامياً وسياسياً وكاتبة ترفع لها القبعات التي كل ما أشاهدها تتعافى أمام عيني ولو ببطء.أشعر بالفخر إني عرفتها في يوم من الأيام".

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وأضافت: "أشعر بالفخر بأنها صديقتي الصدوقة وتوأمي. أشعر بالفخر بأنها يومياً تهزم ما تشعر به من آلام وبإذن واحد أحد أوعدها وأعدكم بأها ستعود ولو طوّلت الغيبة. أنا أنتظرك".

وفي يوليو الماضي، أصيبت السعيد بتسمم بالدم بعد خضوعها لعملية تعديل مسار المعدة، أدى لحدوث نزيف داخلي حاد حيث نقلت للمستشفى وأدخلت غرفة الإنعاش في حالة خطرة.

وبعد أيام، أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح نقلها إلى فرنسا لتلقي العلاج، ولا تزال تخضع للعلاج حتى الآن.