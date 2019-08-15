إحباط تهريب نصف طن حشيش خلال موسم الحج حاول وافدون تهريبها عبر البحر

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 12:52 مساءً - ألقى رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة القبض على 7 أشخاص من الجنسية اليمنية أثناء محاولتهم تهريب كمية من الحشيش المخدر خلال موسم الحج.

وذكر حرس الحدود اليوم أن الدوريات البحرية بمنطقة جازان تمكنت من القبض على المهربين في عرض البحر وبحوزتهم 500 كيلوجرام من الحشيش المخدر، حاولوا تهريبها إلى داخل المملكة بواسطة قاربين.

يُذكر أن دوريات حرس الحدود بجازان أحبطت كذلك محاولة تهريب نصف طن من الحشيش المخدر وقبضت على الشخصين اللذين حاولا تهريبها وهم من الجنسية اليمنية.

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