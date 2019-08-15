شاهد.. فيفي عبده في وصلة رقص بفستان اسود مكشوف الكتفين!

كتب امير فتحي في الخميس 15 أغسطس 2019 12:52 مساءً - اعتادت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، الظهور على جمهورها عبر حسابها على انستغرام بوصلات راقصة كل بضعة ايام.

وكانت آخر مشاركة لفيفي عبده وصلة رقص جديدة ظهرت خلالها بفستان اسود مكشوف الكتفين ورقصت بحيوية وسط تفاعل متابعيها.

يذكر ان فيفي عبده قد تعرضت لوعكة صحية منذ ايام حيث كشف مصدر مقرب انها كانت تعاني من نزلة معوية حادة وأكد لها الطبيب المعالج أنّ السبب هو تناولها إحدى الأكلات غير معروفة المصدر.